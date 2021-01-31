«Мы почувствовали заботу государства». Как в Беларуси помогают многодетным семьям?

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране.
Михаил Кулагин, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Парк Подниколье – одно из излюбленных мест нашей семьи, я думаю, для многих горожан, для многих гостей города. Что интересно, когда только начинали строить этот парк, проводили здесь субботники, никто не думал и не догадывался, что получится такое красивое место для отдыха. На самом деле это результат труда всех жителей Могилева и предприятий города. Я думаю, что только благодаря нашим совместным усилиям может получиться такая красота.
Делегат Всебелорусского народного собрания Михаил Кулагин считает, что сила белорусов в единстве. Будущее надо строить вместе, уверен могилевчанин. А стараться в семье Кулагиных есть для кого. Трое сыновей (пока папина и мамина гордость, а в будущем – опора) должны жить в стабильной стране. И хоть многое в руках самого человека, по мнению семейства, государство должно остаться надежным партнером белорусов.
Марина Кулагина, жительница Могилева:
Нам очень повезло жить в Беларуси, в этой прекрасной, чудесной стране. У нас многодетная семья, мы на своем опыте и примере почувствовали заботу государства о многодетных семьях. В течение двух лет мы построили квартиру, дети у нас имеют в школе бесплатное питание. Государство дало очень много льгот, послаблений по налоговым платежам. Очень хочется, чтобы в нашей стране все эти прекрасные моменты сохранились, чтобы они только умножались, мы сберегли то, что сейчас имеем. И наши дети были счастливы в чудесной Беларуси.
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