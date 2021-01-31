«Мы почувствовали заботу государства». Как в Беларуси помогают многодетным семьям?

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране.

Михаил Кулагин, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Парк Подниколье – одно из излюбленных мест нашей семьи, я думаю, для многих горожан, для многих гостей города. Что интересно, когда только начинали строить этот парк, проводили здесь субботники, никто не думал и не догадывался, что получится такое красивое место для отдыха. На самом деле это результат труда всех жителей Могилева и предприятий города. Я думаю, что только благодаря нашим совместным усилиям может получиться такая красота.

Делегат Всебелорусского народного собрания Михаил Кулагин считает, что сила белорусов в единстве. Будущее надо строить вместе, уверен могилевчанин. А стараться в семье Кулагиных есть для кого. Трое сыновей (пока папина и мамина гордость, а в будущем – опора) должны жить в стабильной стране. И хоть многое в руках самого человека, по мнению семейства, государство должно остаться надежным партнером белорусов.