Прямой эфир

Вольфович: западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси

22 августа 2021 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обстановка у наших границ действительно напряженная. На неделе очередное подтверждение этому озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

До 30 полётов в неделю. Совбез отмечает активную деятельность НАТО у границ Беларуси

Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у наших границ. Такое заявление сделал Александр Вольфович.

Вольфович: западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси-1

Евгений Поболовец, СТВ:
НАТО развернула у границ Беларуси группировку в 10 тысяч человек. Более того, там активно модернизируют аэродромы, военно-морские базы, склады ГСМ, учебные центры и полигоны, строят передовые базы хранения вооружения и техники. Это происходит практически по всему периметру нашей границы. К чему же готовятся наши западные соседи на самом деле? И не напоминает ли это все обстановку в мае 1941-го?

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Евгений Поболовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем делиться прибылью и почему уклонисты от налогов идут в политику? Рассуждает Евгений Пустовой
22 августа 2021 17:25

Зачем делиться прибылью и почему уклонисты от налогов идут в политику? Рассуждает Евгений Пустовой

«Кто-то поддерживал вашего Президента, кто-то хейтил меня». Журналист о том, как литовцы реагировали на «Большой разговор»
22 августа 2021 17:09

«Кто-то поддерживал вашего Президента, кто-то хейтил меня». Журналист о том, как литовцы реагировали на «Большой разговор»

«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?
22 августа 2021 17:06

«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?