Вольфович: западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси

Новости Беларуси. Обстановка у наших границ действительно напряженная. На неделе очередное подтверждение этому озвучил госсекретарь Совбеза Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

До 30 полётов в неделю. Совбез отмечает активную деятельность НАТО у границ Беларуси

Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у наших границ. Такое заявление сделал Александр Вольфович.