До 30 полётов в неделю. Совбез отмечает активную деятельность НАТО у границ Беларуси

По словам госсекретаря, каждую неделю авиация Североатлантического альянса выполняет около 30 полетов. Используются все виды летательных аппаратов: от военных самолетов до тактических беспилотников. Но большую обеспокоенность вызывают демонстративные полеты с участием бомбардировщиков вооруженных сил США. С начала 2021 года белорусские военные зафиксировали девять таких вылетов.

В Совбезе не исключают, что за учебными тренировками стоит задача отработать ракетно-бомбовые удары по объектам, находящимся как в Беларуси, так и на территории России. Уже очевидно, что страны НАТО наращивают военную мощь у границ Беларуси. Идет модернизация войск и их подготовка к боевому применению. За последнее время количество военных учений в сопредельных с Беларусью странах увеличилось, вдвое. За год войска НАТО проводят порядка сотни крупных тренировок.