Вольфович: в самые сложные времена ситуация ни на секунду не оставалась без контроля милиции
Новости Беларуси. Пока жива память, сломать белорусскую милицию будет невозможно. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. 1 марта в Минске отдали дань уважения погибшим при исполнении служебных обязанностей – сотрудникам МВД и военнослужащим внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот ритуал традиционно открывает серию мероприятий в честь Дня белорусской милиции, который будет отмечаться 4 марта. Почтить память тех, кто исполнил свой долг до конца, у мемориала на набережной Свислочи собрались руководители Министерства внутренних дел, сотрудники правоохранительных органов, ветераны службы. Рядом с ними курсанты Академии МВД, лицеисты и воспитанники патриотических клубов. Особые слова адресованы семьям, которые понесли тяжелую утрату. Иван Кубраков отметил, что родственники погибших при исполнении милиционеров всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку Министерства. Читайте здесь.
Лучшим сотрудникам за честный и самоотверженный труд вручили награды. Торжественное собрание и праздничный концерт состоялись во Дворце Республики. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович зачитал поздравительный адрес от Александра Лукашенко. После настал черед музыкальных подарков – от артистов белорусской эстрады, солистов духового оркестра ГУВД Мингорисполкома и талантливых сотрудников внутренних органов.
Ольга Герасимчик, начальник уголовно-исполнительной инспекции Щучинского РОВД:
Это нелегкая работа, потому что разные люди, разные судьбы, и всегда стараешься работать так, чтобы помочь и чтобы действительно видеть свой результат. Получила награду – наручные часы – от министра внутренних дел за победу в конкурсе на звание «Лучший сотрудник уголовно-исполнительных инспекций».
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Какие бы сложные, серьезные, резкие времена ни были, ситуация ни на секунду не оставалась без контроля нашей милиции, всегда была стабильная и управляемая. Это и характеризует сегодняшних профессионалов, стражей нашего правопорядка.
Масштабное мероприятие развернулось не только на сцене, но и у входа во Дворец. Выставка ретро-машин и современной техники, интерактивные площадки, служебные собаки и конный патруль. Все это вызывало неподдельный интерес как взрослых, так и детей.