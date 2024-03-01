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Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске

01 марта 2024 10:40
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В Минске начались официальные торжества ко Дню белорусской милиции. Традиционно серию мероприятий открывает ритуал возложения венков и цветов к памятнику сотрудникам МВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске-1

Почтить память тех, кто исполнил свой долг до конца, у мемориала на набережной Свислочи собрались руководители Министерства внутренних дел, сотрудники правоохранительных органов, ветераны службы. Рядом с ними курсанты Академии МВД, лицеисты и воспитанники патриотических клубов.

Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске-4

Владимир Дорошевич, почетный председатель Минского областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:
Милиция самый большой, крупный и самый важный орган государственной власти. Поэтому милиция была, есть и будет мощной, сильной и справедливой.

Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Пока жива память, мы будем двигаться вперед и сломать белорусскую милицию будет невозможно. Мы никогда не свернем с избранного пути и будем защищать наших людей, нашу любимую Республику Беларусь.

Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске-10

Особые слова от министра внутренних дел прозвучали в адрес семей погибших милиционеров, которые также приглашены на мероприятия по случаю Дня белорусской милиции.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков

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