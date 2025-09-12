Муравейко: мы готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе учения «Запад-2025»

Учение «Запад-2025» не направлено против какой-то конкретной страны или стран. Об этом заявил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это плановое мероприятие, которое мы проводим в целях совершенствования навыков командующих и командиров по управлению группировками войск при выполнении задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны. Уже 12 сентября первые подразделения проведут боевые стрельбы на полигонах, отрабатывая проблематику борьбы с беспилотными летательными аппаратами, отражение ударов средств воздушного нападения и действия в смешанных боевых порядках.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих Вооруженных Сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе проведения учения «Запад-2025».

Совместные белорусско-российские военные маневры проводятся в Витебской, Минской и Гродненской областях на значительном удалении от южных и западных границ. Военные заняли исходные районы несколько недель назад и оборудовали всю необходимую инфраструктуру для отработки основных вопросов учений.