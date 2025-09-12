Какие мероприятия запланированы на День города в Минске – рассказали в Мингорисполкоме

В День города минчан и гостей столицы ждет невероятно насыщенная и разнообразная праздничная программа. Мероприятия пройдут буквально в каждом уголке столицы – от торжественных церемоний до шумных народных гуляний, от погружения в историю до взгляда в будущее. Каждый найдет развлечение по душе. Подробнее о праздничной афише нам расскажет наша гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома. Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите, что нам ждать? Какие площадки, какие мероприятия запланированные?

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В соответствии с Уставом города Минска, вторую субботу сентября наш город отмечает День города. В 2025 году ему исполняется 958 лет. Подготовлена огромная праздничная программа. Там комплекс большой мероприятий, начиная от культурных, заканчивая – спортивными, образовательными. Начнем мы традиционно – это с возложения цветов к монументу стела «Минск – город-герой» в 10 часов утра. Поэтому приглашаем всех минчан тоже с нами вместе возложить цветы. Затем начнут работать все остальные площадки. Если брать центральную часть города, то это площадка в парке Победы. Там будет проходить соревнование «Сильнейший пожарный спасатель». Начнутся они с 8:00 утра и завершатся в 18:00. Там же с ними вместе будет площадка Министерства обороны. Подготовлена выставка военной техники, различные активности, как для взрослых, так и для детей. На перекрестке проспекта Победителей и проспекта Машерова традиционно уже 11-й год подряд будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Мiнск Старажытны». Начнет он работать в 11:00 и завершит работу в 22:00.

Екатерина Лучина:

Центральная площадка – традиционно это у нас Дворец спорта. Там будут проходить два мероприятия. С 11:00 до 17:30 – «Олимпийский день», который подготовил Национальный олимпийский комитет совместно с Минским городским исполнительным комитетом. В 17:30 и до 00:00 мы подготовили молодежную площадку, которая называется «В ритме города». На которой выступят известные белорусские молодые наши артисты, кавер-бэнды известные. Подарком городу будет выступление российского исполнителя Мота, который будет выступать в 22:00 на площадке у Дворца спорта. Традиционно уже более 20 лет у нас проходит торжественная церемония вручения наград «Минчанин года». В 2025 году не исключение. Мы на территории Верхнего города в 17:00 вручим награды лучшим и достойным минчанам, которые внесли огромный вклад в социально-экономическое развитие нашего города.