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Вольфович: рядом с южной границей Беларуси находятся до 110 тыс. украинских военнослужащих

12 декабря 2024 17:11
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В 2025 году заканчивает действовать замысел обороны на пятилетку. Важно обновить этот документ с учетом угроз, которые появились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: рядом с южной границей Беларуси находятся до 110 тыс. украинских военнослужащих-2

Мы видим, как развиваются события на Ближнем Востоке, видим Грузию, Сирию. Но самый близкий и наглядный пример – Украина.

Вольфович: рядом с южной границей Беларуси находятся до 110 тыс. украинских военнослужащих-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Да мы еще 5 лет назад вообще не охраняли южные границы, потому что Украину рассматривали как нашего соседа, страну, которая не представляет угрозы для нашей республики. И нас пытаются обвинить в том, что мы на южных границах создали какие-то группировки, угрожающие безопасности Украины. 

Но сегодня группировки (по численности), которые имеются на южном направлении по отношению к группировкам Украины, в разы меньше. Сегодня только вблизи государственной границы из состава Вооруженных сил Украины, полиции, внутренних войск, национальной гвардии находится группировка около 15 тысяч. 

А если посмотреть и в оперативную глубину, то порядка 100-110 тысяч военнослужащих находятся рядом с нашей южной границей. Поэтому все эти угрозы, конечно, необходимо рассматривать и своевременно реагировать.

Вольфович: рядом с южной границей Беларуси находятся до 110 тыс. украинских военнослужащих-6

В основу замысла обороны лег анализ событий 2020 года в нашей стране и за ее пределами, в том числе ход СВО. Глава государства поставил свою подпись и тем самым утвердил не только план, но и начало большой работы. 

Замысел обороны – часть комплекта документов плана обороны государства. Он после всех расчетов осенью 2025-го будет составлен и вынесен на утверждение Совбеза. Вся работа будет проходить под патронатом Генштаба. Но какие бы новеллы ни вносили, министр обороны уверяет, самое главное останется незыблемым.

Вольфович: рядом с южной границей Беларуси находятся до 110 тыс. украинских военнослужащих-8

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В разработке замысла принимали участие все государственные органы, которые отвечают за вопросы национальной безопасности. В последующем нам предстоит более детально заняться планированием, определить роль и место каждого государственного органа и каждого гражданина нашей страны в обеспечении защиты нашего государства, исходя из принципов необходимой достаточности и экономических возможностей нашего государства. 

Но хочу особо подчеркнуть, что это плановая работа, это никакая не чрезвычайщина, которая периодически проводится. Мы исходим из того, что никаких агрессивных планов в отношении других государств мы не планируем. Наша цель – создать условия недопущения военной агрессии и втягивания нашей страны в войну. А в случае если это произойдет, дать надежный отпор.

Вольфович: рядом с южной границей Беларуси находятся до 110 тыс. украинских военнослужащих-10

Таким образом, плановая и четкая работа над укреплением безопасности страны на всех уровнях продолжается. Аналитики и эксперты призывают к осторожности, особенно в электоральный период. Главнокомандующие же нашей страной не делят на периоды и требуют обеспечения стабильно мирного развития Беларуси вне зависимости от обстоятельств и часто вопреки им.

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# Александр Вольфович # Виктор Хренин # Алена Сырова # Национальная безопасность

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