Вольфович: рядом с южной границей Беларуси находятся до 110 тыс. украинских военнослужащих

В 2025 году заканчивает действовать замысел обороны на пятилетку. Важно обновить этот документ с учетом угроз, которые появились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы видим, как развиваются события на Ближнем Востоке, видим Грузию, Сирию. Но самый близкий и наглядный пример – Украина.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Да мы еще 5 лет назад вообще не охраняли южные границы, потому что Украину рассматривали как нашего соседа, страну, которая не представляет угрозы для нашей республики. И нас пытаются обвинить в том, что мы на южных границах создали какие-то группировки, угрожающие безопасности Украины.

Но сегодня группировки (по численности), которые имеются на южном направлении по отношению к группировкам Украины, в разы меньше. Сегодня только вблизи государственной границы из состава Вооруженных сил Украины, полиции, внутренних войск, национальной гвардии находится группировка около 15 тысяч.

А если посмотреть и в оперативную глубину, то порядка 100-110 тысяч военнослужащих находятся рядом с нашей южной границей. Поэтому все эти угрозы, конечно, необходимо рассматривать и своевременно реагировать.