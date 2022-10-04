Вольфович про фейки о мобилизации: им нужно подорвать спокойную обстановку в Беларуси
Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раскачать общество – это тоже элемент агрессии. На самый громкий фейк последних месяцев наш Президент ответил так, что его спич медиа растиражировали на своих передовицах.
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Участие в СВО нашей армии и мобилизация в Беларуси – это элементы информационного противоборства. На него люди в погонах тоже будут отвечать.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это Центр стратегического управления, здесь озвучивается самое важное из закрытой информации. Но учитывая, что Вооруженные Силы защищают именно белорусский суверенитет и нас с вами, все посылы главнокомандующего открыты. А генералитет ответил на любые вопросы журналистов.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Развязана информационная война, и одним из способов и форм проведения информационной войны являются фейки. Запад не отказался от своих самых главных целей – свержения власти, а для этого нужно подорвать эту спокойную обстановку сегодня в Республике Беларусь. Одна из немногих республик на постсоветском пространстве, где мы удерживаем ту ситуацию, которая сегодня происходит.
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