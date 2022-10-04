​Вольфович про фейки о мобилизации: им нужно подорвать спокойную обстановку в Беларуси

Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскачать общество – это тоже элемент агрессии. На самый громкий фейк последних месяцев наш Президент ответил так, что его спич медиа растиражировали на своих передовицах.

«Мы этого не прячем». Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации в Украине.

​Участие в СВО нашей армии и мобилизация в Беларуси – это элементы информационного противоборства. На него люди в погонах тоже будут отвечать.