США за 130 тыс. долларов сожгут 500 тонн печенья для детей Афганистана – Atlantic

Администрацией президента США Дональда Трампа поручено уничтожить порядка 500 тонн высококалорийного печенья, предназначавшегося детям из Пакистана и Афганистана, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Atlantic.

В материале указано, что Агентством по международному развитию в период президентского срока Джо Байдена потрачено примерно 800 000 долларов на печенье, которое по настоящий момент продолжает находиться на складе в Дубае. При приостановке иностранной помощи Трампом сотрудники агентства пытались добиться одобрения поставок указанного продовольствия, однако ответ не был получен. Между тем срок годности подходит к концу.

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