Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие в ней – Пашинян

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выход Армении из ОДКБ более вероятен, нежели восстановление членства в организации, пишет ТАСС. Об этом рассказал Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.

Пашинян ранее сообщал, что Ереван принял решение о заморозке участия в работе ОДКБ. Причина, по его словам, в якобы создании организацией угрозы суверенитету республики. Зимой 2024 года политик объявил о прохождении точки невозврата в части отношений Армении и ОДКБ.

Пашинян заявил о намерении Армении вступить в Евросоюз

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