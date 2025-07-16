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Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие в ней – Пашинян

16 июля 2025 11:56
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Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие в ней – Пашинян-0

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выход Армении из ОДКБ более вероятен, нежели восстановление членства в организации, пишет ТАСС. Об этом рассказал Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.

Пашинян ранее сообщал, что Ереван принял решение о заморозке участия в работе ОДКБ. Причина, по его словам, в якобы создании организацией угрозы суверенитету республики. Зимой 2024 года политик объявил о прохождении точки невозврата в части отношений Армении и ОДКБ.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Никол Пашинян

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