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Пашинян заявил о намерении Армении вступить в Евросоюз

16 июля 2025 11:35
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Пашинян заявил о намерении Армении вступить в Евросоюз-0

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване сделал заявление о том, что Армения желает занять место полноправного члена Евросоюза, но сама процедура не выглядит легкой. Об этом информирует ТАСС.

Пашинян обратил внимание, что в процессе обсуждений с европейскими коллегами поднимался вопрос о том, хочет ли Армения стать членом ЕС. Премьер также обозначил, что все прекрасно понимают, насколько нелегкий процесс вступления в Евросоюз для любого государства. Для этого необходимо согласие всех стран Европейского союза. Плюс ко всему и сама страна, которая желает стать полноправным членом, должна соответствовать всем стандартам Евросоюза.

Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие в ней – Пашинян

Фото: pixabay

# Никол Пашинян

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