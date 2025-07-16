Пашинян заявил о намерении Армении вступить в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване сделал заявление о том, что Армения желает занять место полноправного члена Евросоюза, но сама процедура не выглядит легкой. Об этом информирует ТАСС.

Пашинян обратил внимание, что в процессе обсуждений с европейскими коллегами поднимался вопрос о том, хочет ли Армения стать членом ЕС. Премьер также обозначил, что все прекрасно понимают, насколько нелегкий процесс вступления в Евросоюз для любого государства. Для этого необходимо согласие всех стран Европейского союза. Плюс ко всему и сама страна, которая желает стать полноправным членом, должна соответствовать всем стандартам Евросоюза.

Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит участие в ней – Пашинян

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