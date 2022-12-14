Вольфович представил нового командующего ВВС и войсками ПВО

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Все решения будут приняты стратегические в интересах военной безопасности Республики Беларусь. Это касается как плана развития и строительства Вооруженных Сил. На данном этапе мы выполняем мероприятия, которые включены до 2025 года. Поэтапное переоснащение на новые модернизированные образцы вооружения военной и специальной техники, также идет совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Все это позволяет нам на высоком уровне выполнять задачи по предназначению, которые стоят перед нашим видом Вооруженных Сил. Подтверждением тому являются итоги уходящего 2022 года, 2021/2022 учебный год, где наш вид признан лучшим в Вооруженных Силах Республики Беларусь.