Показать наработки и посмотреть на соперников. В Могилёве стартовал Международный турнир по прыжкам на батуте

Новости Беларуси. И снова вверх. В Могилеве стартовал Международный турнир по прыжкам на батуте на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Петрени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях примут участие более 140 спортсменов из различных регионов Беларуси и России в возрасте от 11 лет и старше. Среди которых олимпийские чемпионы. На параде-открытии самых прыгучих соревнований побывала Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Оторваться от земли. В Могилеве стартовал Международный турнир по прыжкам на батуте. И хотя многие несправедливо считают, что этот вид спорта – всего лишь разновидность активного отдыха, но чтобы так свободно парить в воздухе, нужны долгие и упорные тренировки. Толчок, полет, головокружительные сальто, опять толчок. К тому, что батут – вид спорта белорусский и еще недавно с соревнований любого уровня наши спортсмены возвращались с медалями, мы привыкли. Однако пандемия, а потом и внешняя политическая ситуация на арене спорта многое изменили. Из-за того, что ребят лишили возможности международных стартов, у этого турнира и цели, и статус особенные: продемонстрировать свои наработки и посмотреть, чего достигли соперники, и, главное, не потерять мотивацию.

Татьяна Петреня, заслуженный мастер спорта Беларуси по прыжкам на батуте:

Не первый год проводим этот турнир. Проводим турнир с 2012 года. Основная цель турнира – популяризация и развитие прыжков на батуте, также повышение мастерства спортсменов, обмен опытом между спортсменами из других стран.

Олег Рябцев, чемпион мира в командном зачете по прыжкам на батуте:

Когда ты тренируешься к международным стартам, этапы кубков мира, чемпионаты Европы и мира, то это совершенно другой уровень и подготовка. Нацеленность и мотивация совершенно иная. На данный момент у нас пока только российские соревнования, выезжаем к ним, они приезжают к нам. Мотивация падает, но мастерство спортсмена заключается в том, что нужно уметь себя мотивировать. Надо этот момент переждать, надеяться на лучшее, готовиться и держать планку.