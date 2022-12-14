Прямой эфир

Письмо министру предлагает написать МВД Беларуси

14 декабря 2022 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рассказать о достойных поступках главному милиционеру страны предлагает Министерство внутренних дел Беларуси. Ведомство запускает конкурс «Письмо министру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Письмо министру предлагает написать МВД Беларуси-1

Участниками проекта могут стать ребята младше 14 лет, которые в будущем хотели бы связать свою жизнь со службой в милиции. Обязательное условие – быть подписчиком страницы МВД в социальных сетях. В своем послании главе ведомства необходимо рассказать о хороших поступках, которые получилось совершить в уходящем году и мечте, связанной с милицейским будущим. Новогоднюю почту в МВД принимают с 19 по 26 декабря. Авторов пяти лучших писем ждут подарки и посещение новогодней елки во Дворце Республики. А победитель конкурса получит презент от Министра внутренних дел.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси выбрали студента года – 2022
14 декабря 2022 07:25

В Беларуси выбрали студента года – 2022

В Польше и Литве готовят экстремистское формирование для дестабилизации обстановки в Беларуси
14 декабря 2022 06:45

В Польше и Литве готовят экстремистское формирование для дестабилизации обстановки в Беларуси

Рождественский благотворительный бал пройдёт в БГУ
14 декабря 2022 06:28

Рождественский благотворительный бал пройдёт в БГУ