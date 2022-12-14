Письмо министру предлагает написать МВД Беларуси

Участниками проекта могут стать ребята младше 14 лет, которые в будущем хотели бы связать свою жизнь со службой в милиции. Обязательное условие – быть подписчиком страницы МВД в социальных сетях. В своем послании главе ведомства необходимо рассказать о хороших поступках, которые получилось совершить в уходящем году и мечте, связанной с милицейским будущим. Новогоднюю почту в МВД принимают с 19 по 26 декабря. Авторов пяти лучших писем ждут подарки и посещение новогодней елки во Дворце Республики. А победитель конкурса получит презент от Министра внутренних дел.

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