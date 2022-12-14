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Пиневич: будем мониторить зарплаты врачей, которые получают менее 2300 рублей

14 декабря 2022 10:53
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Новости Беларуси. Минздрав вместе с профсоюзом будет мониторить зарплаты врачей, чтобы выявить тех, у которых они ниже средней по стране, и вовремя разобраться в ситуации. Об этом заявил министр здравоохранения в рамках республиканского Дня главного врача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пиневич: будем мониторить зарплаты врачей, которые получают менее 2300 рублей-1

Ранее в Беларуси трансформировали ковидные надбавки, и теперь все медики получают дифференцированные доплаты. Условия оплаты труда работников здравоохранения продолжают совершенствовать. С нового года, по поручению главы государства, зарплаты медиков вырастут.

Пиневич: будем мониторить зарплаты врачей, которые получают менее 2300 рублей-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы будем анализировать все учреждения здравоохранения и анализировать именно зарплату специалистов, которая будет ниже средней по стране. То есть ниже 2 300 будет анализироваться, почему зарплата ниже. Может быть, категорию вовремя не получил, может быть, недоплатили премию. Может быть, есть возможность подработки. И в этом ничего плохого нет. Более того, мы упрощаем вход в некоторые специальности, особенно в малых районах, когда специалист с базовой специальностью, например терапевт, может легче войти в категорию эндокринолога или функционального диагноста.

Пиневич: будем мониторить зарплаты врачей, которые получают менее 2300 рублей-7

В центре внимания также вопрос диспансеризации. Главная задача – охватить все категории населения, но не перегружать пациентов лишними анализами и консультациями.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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