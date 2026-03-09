В войсках ПВО и ВВС проходит внезапная проверка боеготовности по поручению Президента

По поручению Президента продолжается проверка боеготовности белорусской армии. 9 марта экзамен держат ВВС и войска ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретарь Совета безопасности прибыл без предупреждений. Александр Вольфович лично передал командованию конверт с поручением Главнокомандующего под грифом «секретно». Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны уже в мирное время выполняют боевую задачу по охране воздушных пространства и границ нашей страны. А если брать шире, то и Союзного государства, и Западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Поэтому ответственность перед этим видом Вооруженных Сил очень высока.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Будет проверена способность и готовность этого объединения органов управления и войск ПВО нарастить состав дежурных сил и средств по противовоздушной обороне, способность в учебных условиях противодействовать возможным средствам воздушного нападения противника, а также отработать ряд задач по авиационной поддержке войск. Поэтому это основные задачи, которые ставятся перед этим видом Вооруженных Сил.

Главная цель экзамена – увидеть объективную картину. Об итогах очередного мониторинга госсекретариат Совбеза напрямую доложит Президенту. Точка еще не поставлена. Проверка продолжается. По итогам анализа будут сделаны конкретные выводы, а недостатки – устранены.