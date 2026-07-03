Видеоинсталляция и фейерверк! Как Курган Славы встретит гостей в День Независимости

Праздничный салют увидят и те, кто решит встретить вечер у Кургана Славы. Мемориал расположен на месте, где летом 1944 года была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это событие вошло в историю как «Минский котел». Всего за пять недель Красная армия нанесла тяжелое поражение группе армий «Центр» и полностью освободила Беларусь. Память героев-освободителей сегодня, 3 июля, почтят у подножия Кургана.

Не обойдется и без развлекательной программы. Гостей ждут десятки локаций: от мастер-классов по ремеслам до ярмарок и дегустаций от ведущих агропредприятий. Весь день на сцене будут выступать творческие коллективы.

Самое зрелищное действо начнется вечером. У мемориала зазвучат шедевры мировой классики в исполнении Президентского оркестра. В 22:30 гостей ждет премьера – видеоинсталляция «Голос Кургана». Вслед за ней Минщина присоединится к республиканской акции «Споем гимн вместе».