Технологии в действии! Как государственная система поддержки талантов работает на практике

Беларусь прочно удерживает статус одной из самых просвещенных наций. Ключевой инструмент сохранения этого статуса – государственная система поддержки талантов еще со школьной скамьи. В стране создана уникальная среда от углубленного изучения языков до технических дисциплин. Как сделать сложное простым, а скучное увлекательным? Помогает грамотное использование цифровых инструментов. И один из лучших примеров такой интеграции –148-я школа Минска имени Баграмяна. Современная технология всегда идут рука об руку с учителем.

Антон Блашко, директор средней школы №148 г. Минска имени И.Х. Баграмяна:

Учителя на протяжении всей своей трудовой практики стараются внедрять современные технологии, что позволяет в свою очередь повысить качество преподаваемого предмета, заинтересовать глубже детей в предметную область и тем самым повысить результаты учебной деятельности.

Химия и биология традиционно считаются одними из сложнейших предметов. Понять на слух формулы, из чего состоит молекула или как выглядит человеческий организм. Задача не из легких. Качественные печати, пособия хороши, но они не гарантируют стопроцентного успеха. Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета