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Дорогами Великой Победы: «Поезд Памяти» прибыл в Минск

03 июля 2026 06:44
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Участниками праздничных мероприятий у Кургана Славы станут пассажиры «Поезда Памяти». Состав встретили на станции Минск-Пассажирский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогами Великой Победы: «Поезд Памяти» прибыл в Минск-2

Международный проект объединил 200 лучших школьников из почти 20 стран. Позади у ребят тысячи километров и сотни встреч. За две недели молодежь совершила большое путешествие по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. И сегодня завершающей точкой маршрута стал город-герой Минск.

# День Независимости

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