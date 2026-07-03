Дорогами Великой Победы: «Поезд Памяти» прибыл в Минск

Участниками праздничных мероприятий у Кургана Славы станут пассажиры «Поезда Памяти». Состав встретили на станции Минск-Пассажирский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный проект объединил 200 лучших школьников из почти 20 стран. Позади у ребят тысячи километров и сотни встреч. За две недели молодежь совершила большое путешествие по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. И сегодня завершающей точкой маршрута стал город-герой Минск.