Что выбирают белорусы? Названы самые массовые и любимые виды спорта в стране

Почему популярна женская йога и как проходит проект «Спорт для всех»? Пообщались с тренером.

Спорт высших достижений и массовое физкультурное движение. Два крыла государственной политики Беларуси. Здоровый образ жизни уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Около 30 % населения регулярно занимаются спортом: от профессионалов и до любителей. Сегодня Беларусь прочно занимает свое место на мировой спортивной арене. Авторитет, заработанный победами, и современная инфраструктура, созданная за последние годы, позволили выйти на качественно новый уровень. И результат не только в медалях, но и в престиже.

Евгений Залесский, начальник главного управления, планирования и организационной работы Министерства спорта Республики Беларусь:

Не стоит забывать о том, что на территории Республики Беларусь традиционно проходят крупные спортивные международные мероприятия. Таковыми являются проведенные чемпионат мира 2014 года по хоккею с шайбой, II Европейские игры 2019 года, матч между сборными командами США и Европы по легкой атлетике, II игры стран СНГ 2023 года, а также чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта.

Самыми массовыми видами спорта и популярными среди граждан являются футбол, легкая атлетика, плавание, далее идут игровые виды спорта, такие как хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, единоборства, хорошо интересуются биатлоном, теннисом, художественной гимнастикой.