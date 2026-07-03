Как превратить научную мысль в прибыльный проект? Разбирались на примере БЕЛАЗа

БЕЛАЗ одним из первых получил статус товара Союзного государства. Расскажите, насколько сегодня локализовано производство ваших флагманских моделей, как завод решает задачу полного суверенитета в технологиях?

Мы не просто сохранили советское индустриальное наследие, а полностью его модернизировали. Белорусские предприятия сегодня задают тренды на всем евразийском пространстве: от умного городского электротрансторта и беспилотных тракторов до сложнейшей микроэлектроники и систем точного приборостроения.

Каждый смелый проект масштабирует реальный сектор. Белорусская промышленность сегодня – это мощный высокотехнологичный комплекс, который обеспечивает стране экономическую безопасность.

Константин Рыльцов, первый заместитель генерального директора Белорусского автомобильного завода:

За последние 3 года очень много сделано в плане увеличения локализации. На заводе полностью освоено производство шкафов управления электромеханической трансмиссией. Это, по сути, мозги самосвала, мозги трансмиссии. Получилось очень хорошо, гораздо дешевле аналогов зарубежных.

Также локализована централизована система смазки. На нашей площадке в Пинске дочернее предприятие создало совместное предприятие с российским производителем аксиально-поршневых насосов. И там производство будет не только для БЕЛАЗа, но также и для тракторного завода, для Гомсельмаша.

Также на могилевской площадке мы сейчас локализуем производство самой электромеханической трансмиссии, то есть электродвигателей, генераторов. Кроме этого, мы ждем от Минского моторного завода двигатель на наш самосвал. И заключены соглашения с китайским производителем по локализации двигателя на Минском моторном заводе.

Подробнее в видео.