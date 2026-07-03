Сюда хочется возвращаться! Как Беларусь превратила туризм в мощный бренд

Александр Копанев, директор Республиканского союза туристических организаций: После событий августа 1991 года, въездной туризм резко упал. Буквально самый низкий показатель был в 1991 году. Это 40 тысяч в Беларуси было принято всего лишь иностранцев. Но это организованных туристов. Сегодня это уже порядка от 600 до 800 тысяч человек.

Александр Копанев:

Все, что с вами видим вокруг нас сегодня, это та основа, которая формирует облик наших городов, поселков. Если проехать по Беларуси и сравнить, какими эти поселки, городки, особенно районные центры были лет 15-20 тому назад, и сегодня, это, конечно, несравнимо. Все то наследие культурное, которое так тщательно восстанавливается, реконструируется, это все основа для нашей деятельности. Это все основа туризма, это все элементы привлечения людей. Это та среда, без которой туризм просто невозможен.