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Сергеенко по поручению Президента Беларуси прибыл с рабочим визитом в Иран

03 июля 2026 07:44
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По поручению Президента Беларуси председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергеенко по поручению Президента Беларуси прибыл с рабочим визитом в Иран-2

Глава белорусской делегации примет участие в церемонии прощания с погибшими от авиаударов США и Израиля 28 февраля Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Эта атака также унесла жизни четырех членов его семьи. Траурные мероприятия продлятся по 9 июля.

В Тегеране ожидают делегации из 100 стран. В ходе визита Игорь Сергеенко также проведет встречи с руководством страны. На повестке – двусторонние и международные вопросы, парламентское взаимодействие и реализация совместных проектов.  

# Игорь Сергеенко # Беларусь-Иран

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