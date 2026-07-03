Сергеенко по поручению Президента Беларуси прибыл с рабочим визитом в Иран

По поручению Президента Беларуси председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусской делегации примет участие в церемонии прощания с погибшими от авиаударов США и Израиля 28 февраля Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Эта атака также унесла жизни четырех членов его семьи. Траурные мероприятия продлятся по 9 июля.

В Тегеране ожидают делегации из 100 стран. В ходе визита Игорь Сергеенко также проведет встречи с руководством страны. На повестке – двусторонние и международные вопросы, парламентское взаимодействие и реализация совместных проектов.