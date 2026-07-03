Белорусские коленные протезы не уступают мировым аналогам

Наш ответ глобальным вызовам – передовые идеи и высокоточное производство. Благодаря такому подходу удалось заместить многие зарубежные продукты в разных сферах, в том числе в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точность до микрона и прочность, рассчитанная на десятилетия. Эта деталь возвращает людям радость движения. Белорусский коленный сустав обладает 100-процентной анатомической точностью. Уникальная геометрия идеально повторяет изгибы тела, а сверхпрочный полимер гарантирует увеличенный срок службы. В 2025 году производство этих жизненно важных деталей выросло до 5300 комплектов в год. И это вдвое больше, чем годом ранее. Такой мощный рывок позволил кардинально сократить очереди на операции и начать строить планы на освоение внешних рынков.

Ольга Нехайчик, начальник планово-экономического отдела Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Продукция в настоящий момент обладает высоким качеством. Производство сертифицировано по международным стандартам. У предприятия имеется сертификат соответствия ISO 13485.