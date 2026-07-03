Белорусские коленные протезы не уступают мировым аналогам

Наш ответ глобальным вызовам – передовые идеи и высокоточное производство. Благодаря такому подходу удалось заместить многие зарубежные продукты в разных сферах, в том числе в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш ответ глобальным вызовам – передовые идеи и высокоточное производство. Благодаря такому подходу удалось заместить многие зарубежные продукты в разных сферах, в том числе в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точность до микрона и прочность, рассчитанная на десятилетия. Эта деталь возвращает людям радость движения. Белорусский коленный сустав обладает 100-процентной анатомической точностью.
Уникальная геометрия идеально повторяет изгибы тела, а сверхпрочный полимер гарантирует увеличенный срок службы. В 2025 году производство этих жизненно важных деталей выросло до 5300 комплектов в год. И это вдвое больше, чем годом ранее. Такой мощный рывок позволил кардинально сократить очереди на операции и начать строить планы на освоение внешних рынков.
Ольга Нехайчик, начальник планово-экономического отдела Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Продукция в настоящий момент обладает высоким качеством. Производство сертифицировано по международным стандартам. У предприятия имеется сертификат соответствия ISO 13485.
С вводом в эксплуатацию новой производственной площадки к 2027 году объем производства возрастет до 10 000 эндопротезов в год. Сегодня их успешно устанавливают в 26 белорусских клиниках. И если раньше пациентам приходилось ждать операции до 3 лет, то сегодня благодаря отечественной разработке лист ожидания сократился до 3 месяцев. Стоимость эндопротеза достигает почти 3 тысяч рублей, но пациентам они устанавливаются бесплатно. Расходы берет на себя государство.
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