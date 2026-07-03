В тройке лучших на планете! Как БЕЛАЗ завоевал рынки более чем 80 стран

Анна Меркушевич, корреспондент: Начало 90-х. Рушится огромная страна, а вместе с ней тысячи производственных цепочек. Соседи по постсоветскому пространству закрывают заводы. Минск же идет своим путем. Сегодня промышленный комплекс формирует больше четверти ВВП Беларуси. Страна не просто сохранила советские гиганты, она полностью пересобрала их генетический код, превратив заводы в инновационные центры. И вот один из них.

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Конечно, для такого предприятия, как БЕЛАЗ, на которое работало много поставщиков из республик бывшего Советского Союза, и самое главное – что рынки для БЕЛАЗА, это все, в том числе и страны, уже бывшие республики Советского Союза, конечно, 1991 год стал серьезным испытанием. Но, тем не менее, тот слаженный коллектив, который здесь работал на тот момент, и те решения, которые принимали руководители, позволили завод сохранить. Это было непросто.