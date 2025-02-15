Вольфович: чем дальше уходит афганская война в прошлое, тем актуальней становятся её уроки

Именно 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Огненными дорогами прошли 30 тысяч белорусов. Более 700 из них домой так и не вернулись. Траурные митинги в их память проходят по всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске центром проведения мероприятий по традиции стал мемориальный комплекс «Остров слез». Участники боевых действий, представители органов власти и силовых структур, депутатского корпуса и общественных организаций почтили память воинов-интернационалистов и возложили цветы к небольшой часовне, на стенах которой начертаны имена всех белорусов, павших в Афганистане. 9 лет, один месяц и 19 дней солдаты и офицеры плечом к плечу противостояли зарождавшемуся организованному международному терроризму, исламскому экстремизму и наркоторговле. Эхо войны и сейчас не перестает тревожить сердца многих людей.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Чем дальше уходит афганская война в прошлое, тем актуальней становятся уроки той войны. И сегодня об этом говорят те события, потому что мир, безопасность, стабильность стоит дорого сегодня. А эти люди, которые воевали и выполняли долг, как никто другой знает, что такое жизнь, безопасность и мир.

Война в чужой стране для многих стала суровым испытанием. Белорусы не только выполнили свой воинский долг, но и сейчас свидетели тех событий и участники боевых действий продолжают выполнять задачи по защите наших национальных интересов, сохраняют память и передают ее молодому поколению. Государство, в свою очередь, поддерживает воинов-интернационалистов. В качестве мер социальной защиты для них предоставляются различные социальные льготы.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Уже сегодня установлена повышение к пенсии воинам-интернационалистам от 280 до 450 рублей. Есть определенные льготы в сфере медицины у тех, кто получил ранения во время боевых действий. Есть льготы в трудовой сфере.