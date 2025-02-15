15 февраля православные верующие празднуют Сретение Господне

Он установлен в память о том, как младенца Иисуса на 40-й день после рождения принесли в храм, где, согласно Библии, к родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Это событие – Сретение, или встреча, младенца Христа – наделено для верующих особым смыслом. Считается, что в лице Симеона, одного из лучших людей уходящего времени, Ветхий Завет пришел поклониться Новому, который и должен был воплотить в себе Иисус. В народном календаре это церковное торжество получило название Громницы, и оно ассоциируется с границей между зимой и весной.