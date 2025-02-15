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В Гомеле прошёл областной семинар для врачей кардиологов

15 февраля 2025 08:20
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Гомельский областной кардиологический центр на день стал образовательной медицинской площадкой. Сюда съехались врачи со всего региона, которые лечат заболевания сердца и сосудов. Опытом и знаниями с ними делились специалисты столичного РНПЦ «Кардиология», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле прошёл областной семинар для врачей кардиологов-2

Гомельское медицинское учреждение оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. В январе здесь открыли кабинет с магнитно-резонансным томографом и рентген-операционную с ангиографическим комплексом. Это первый в Беларуси аппарат МРТ, оснащенный искусственным интеллектом. Он существенно расширил диагностические возможности. Теперь врачи распознают образования, которые не видны, к примеру, на УЗИ или КТ, а также могут осуществлять сложные операции и проводить практические обучающие семинары для кардиологов.

В Гомеле прошёл областной семинар для врачей кардиологов-4

Ольга Лях, главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра:
Это очень долгожданное оборудование. Мы долгие годы ждали, когда, наконец, в кардиоцентре появится вот такой уникальный метод диагностики болезни системы кровообращения, который позволяет увидеть сердце, что называется, изнутри и поставить более точный диагноз, который так необходим нашим врачам-кардиологам. Будем видеть, с какими темпами будут осваивать молодые врачи это сложнейшее оборудование.

В Гомеле прошёл областной семинар для врачей кардиологов-6

Ксения Агаркова, врач-рентгенолог Гомельского областного клинического кардиологического центра:
Для нас, как для очень молодой команды, была важна поддержка более опытных врачей, которые готовы делиться с нами своим опытом и помогать нам при решении каких-то сложных задач, сложных диагнозов, дифференцировки опухолей, например.

В Гомеле прошёл областной семинар для врачей кардиологов-8

На новом высококлассном оборудовании уже проведено около сорока сложнейших исследований. Практически еженедельно профессиональные онкологи, кардиологи, рентгенологи работают с молодой командой гомельских врачей, чтобы повысить их квалификацию, а с ней и качество оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией.

# Медицина # РНПЦ «Кардиология»

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