Вольфович: беспокоиться, паниковать нет необходимости. Каждый человек на своём месте должен выполнять свои задачи

Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка в Беларуси и вокруг страны контролируется силовым блоком. Об этом 11 октября заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с сотрудниками центральных аппаратов высших органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженность вокруг Беларуси перешла в горячую фазу: в соседних западных странах дислоцируются десятки тысяч военнослужащих, ударными темпами развивается военная инфраструктура, повышается интенсивность учений. Наша позиция остается прежней: не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров. Минская площадка открыта. Задачи региональной группировки войск Союзного государства по-прежнему носят сугубо оборонительный характер.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Президент держит на личном контроле вопросы военной безопасности и те меры, которые сегодня предпринимаются в нашей стране в вопросах, скажем так, стратегического сдерживания, защиты нашего государства, защиты нашей страны от этих вызовов и угроз. Но беспокоиться, паниковать нет необходимости. Президент говорит: каждый человек на своем месте должен выполнять свои задачи. Экономика должна развиваться и обеспечивать прежде всего экономическую безопасность. Это тоже стоит на контроле у главы государства.