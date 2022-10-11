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Вольфович: беспокоиться, паниковать нет необходимости. Каждый человек на своём месте должен выполнять свои задачи

11 октября 2022 16:20
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Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка в Беларуси и вокруг страны контролируется силовым блоком. Об этом 11 октября заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с сотрудниками центральных аппаратов высших органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вольфович: беспокоиться, паниковать нет необходимости. Каждый человек на своём месте должен выполнять свои задачи-1

Напряженность вокруг Беларуси перешла в горячую фазу: в соседних западных странах дислоцируются десятки тысяч военнослужащих, ударными темпами развивается военная инфраструктура, повышается интенсивность учений. Наша позиция остается прежней: не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров. Минская площадка открыта. Задачи региональной группировки войск Союзного государства по-прежнему носят сугубо оборонительный характер.  

Вольфович: беспокоиться, паниковать нет необходимости. Каждый человек на своём месте должен выполнять свои задачи-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:  
Президент держит на личном контроле вопросы военной безопасности и те меры, которые сегодня предпринимаются в нашей стране в вопросах, скажем так, стратегического сдерживания, защиты нашего государства, защиты нашей страны от этих вызовов и угроз. Но беспокоиться, паниковать нет необходимости. Президент говорит: каждый человек на своем месте должен выполнять свои задачи. Экономика должна развиваться и обеспечивать прежде всего экономическую безопасность. Это тоже стоит на контроле у главы государства.  

Вольфович: беспокоиться, паниковать нет необходимости. Каждый человек на своём месте должен выполнять свои задачи-7

Внимание уделили и социально-экономической обстановке в стране: назло западным соседям экономика Беларуси выдержала санкционный удар и находится в стадии восстановительного роста.

Информационный ликбез сегодня, 11 октября, прошел и в стенах Минского завода колесных тягачей. Там прошла встреча с коллективом.

Такие дни информирования будут продолжены, они проводятся по поручению Президента. Руководителей силовых ведомств ждут на крупнейших предприятиях страны.  

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Фотофакт

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