«Как страна – вообще классная!» Что говорят иностранцы, которые выбрали Беларусь для жизни?

Новости Беларуси. Беларусь для многих стала страной, которую уже своей называют и жители других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приехали, увидели и остались здесь строить свою жизнь. Такие примеры далеко не единичные. Их тысячи. Развивающаяся, красивая и, главное, спокойная. Именно такой видят нашу страну иностранцы, которые выбрали вторым домом Беларусь. Виктор Пралич продолжит тему.

– Вот это хорошо видно?

– Вот это да, но последнее – нет.

– 0,6. Второй глаз. Зияд Харфуш – врач-офтальмолог. Выходец из Иордании 15 лет назад рассмотрел перспективы, открывающиеся перед студентами Витебского медицинского университета. После шести лет учебы вновь вернулся на родину. Но ненадолго. Назад в Беларусь звали два обстоятельства: желание учиться дальше и любимый человек.

Зияд Харфуш, врач-офтальмолог клиники Витебского государственного медицинского университета:

Она тоже из Беларуси. Гомельская область, Речица. Здесь училась тоже на врача. После того как родился у нас ребенок, я ушел с преподавателя-стажера и начал искать другую работу. И, как вы видели, я до сих пор, уже 5-6 лет, работаю в клинике в ВГМУ.

Дружелюбный коллектив, ответственные пациенты, мирная страна. Поначалу смущали непривычно холодные зимы. Но уже «греет» вид на жительство и планы на будущее в Беларуси. Зияд собирает документы, чтобы стать полноправным гражданином нашей, а в скором времени и для него, родной страны.

Зияд Харфуш:

Позиция в мире – было по-другому. Не было ни ковида, ни о чем не думали. Думали работать, учиться на специальность, где-нибудь, где лучше жить. И оказалось – моя вторая родина здесь, в Беларуси.

Особые чувства к Беларуси и у ливанца Веама Абу Асси. Он заканчивает медуниверситет. В планах – передавать свои знания будущим врачам, работать на кафедре. Философски рассуждает: каждый сам хозяин своей судьбы. А свою он уже решил связать с Витебском.

Веам Абу Асси, студент Витебского государственного медицинского университета:

Я из восточной страны. У нас традиции, иногда можно сказать, жестокие. А тут каждый живет сам собой, никто тебя не трогает, не смотрит на твои ошибки, можно так сказать. Это дает человеку возможность жить спокойно и свободно, без никакого переживания и стресса. Тут это главное в людях. Как страна – вообще классная!