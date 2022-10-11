Азарёнок после выступления в Бресте: мы тоже при таком общении учимся и узнаём нашу молодёжь

Новости Беларуси. Ложь о мобилизации, нанесенных ударах по белорусским городам и специальной военной операции, а еще фейки и цены. Смелые рассуждения и острые вопросы в совместном проекте СТВ и «Белой Руси» «Будь в теме» 11 октября в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живой разговор, когда спросить не только можно, но и нужно. Для студентов Брестского технического университета нет границ – обсуждение с политическим обозревателем Григорием Азаренком международной и белорусской Telegram-повестки. Как орудует центр информационно-психологических операций и почему с 2020 года Беларусь под эмоциональным прессом – «точки и запятые» в вопросах на примерах и фактах.

Роман Михалев, студент Брестского государственного технического университета:

Я считаю, что Григорий Азаренок на данный момент является наиболее приближенным к молодежи. Во-первых, совпадает приблизительно по возрасту. Молодежи не очень хочется слушать старшее поколение из-за разрыва поколений. Во-вторых, как я только что убедился, он является неплохим оратором, умеет выдерживать градус и доносит информацию вполне доходчиво.

Елена Кисель, студентка Брестского государственного технического университета:

Молодежь – это будущее страны, от которой зависит и экономическая ситуация в стране, и политическая. Я думаю, можно достучаться до молодежи и задеть какие-то чувства, и они поймут, что действительно важно, о чем нужно задуматься.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мы тоже при таком общении учимся и узнаем нашу молодежь, что ее волнует. Пытаемся сделать выводы и выводы утешительные. Это наши дети, наша молодежь, наши студенты, и они будут трудиться и отдавать таланты для нашей страны. Для этого мы и работаем.

Проект «Будь в теме» стал продолжением диалоговых площадок общественного объединения «Белая Русь», которые проходили в преддверии Дня народного единства. Организаторы увидели, что у молодого поколения есть потребность в обсуждении и получении информации.

Андрей Басак, заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь»:

Мы видим, что большинство информации фейковой, недостоверной идет через площадки, хостинги YouTube, Google. Мы не можем повлиять на них, но мы можем в своей стране встретиться с молодежью глаза в глаза и обсуждать, рассказывать, где правда, а где ложь.