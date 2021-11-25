«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ

Новости Беларуси. Минск на ближайшие два дня превратился в площадку интеллектуальной дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица принимает форум ученых государств СНГ 3.0. Уже прошло пленарное заседание, где обсудили вопросы развития науки в странах Содружества. В повестке и перспективы развития фундаментальных дисциплин, инновации в цифровую эпоху. Эти темы обсуждали за круглым столом. Всего форум собрал более 150 участников. Это руководители и ведущие ученые Академий наук и исследовательских центров из 11 стран СНГ. Некоторые делегации присоединились в онлайн-формате.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы принимаем высокое представительство, форум ученых стран СНГ. Здесь в большей мере продемонстрируем наши достижения. Хотя приехали наши гости и друзья, они покажут и свои достижения. Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве, они долгосрочные. Кроме того, работает Международная ассоциация академии наук, тоже объединяет все бывшие страны СССР и не только. И Китай, и Монголия, и Вьетнам, и другие. В частности, на форуме ученых стран СНГ мы обменяемся нашими результатами, достижениями, примем декларацию о дальнейшем нашем взаимодействии и сотрудничестве.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ:

Нет сегодня ни одной сферы научной деятельности, где не пересекались бы интересы ученых стран СНГ. Да и наука сегодня настолько глубоко интегрирована по различным направлениям относительно одна другой. Поэтому говорить о том, что какие-то сферы сегодня можно выделить приоритетными, а какие-то оставить в стороне вынимания научного сообщества, было бы неправильно. Поэтому я считаю, что все сферы научной деятельности находятся в поле зрения ученых СНГ.