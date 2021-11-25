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«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ

25 ноября 2021 14:17
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Новости Беларуси. Минск на ближайшие два дня превратился в площадку интеллектуальной дискуссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ-1

Столица принимает форум ученых государств СНГ 3.0. Уже прошло пленарное заседание, где обсудили вопросы развития науки в странах Содружества. В повестке и перспективы развития фундаментальных дисциплин, инновации в цифровую эпоху. Эти темы обсуждали за круглым столом. Всего форум собрал более 150 участников. Это руководители и ведущие ученые Академий наук и исследовательских центров из 11 стран СНГ. Некоторые делегации присоединились в онлайн-формате.

«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Мы принимаем высокое представительство, форум ученых стран СНГ. Здесь в большей мере продемонстрируем наши достижения. Хотя приехали наши гости и друзья, они покажут и свои достижения. Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве, они долгосрочные. Кроме того, работает Международная ассоциация академии наук, тоже объединяет все бывшие страны СССР и не только. И Китай, и Монголия, и Вьетнам, и другие. В частности, на форуме ученых стран СНГ мы обменяемся нашими результатами, достижениями, примем декларацию о дальнейшем нашем взаимодействии и сотрудничестве.

«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ-7

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ:
Нет сегодня ни одной сферы научной деятельности, где не пересекались бы интересы ученых стран СНГ. Да и наука сегодня настолько глубоко интегрирована по различным направлениям относительно одна другой. Поэтому говорить о том, что какие-то сферы сегодня можно выделить приоритетными, а какие-то оставить в стороне вынимания научного сообщества, было бы неправильно. Поэтому я считаю, что все сферы научной деятельности находятся в поле зрения ученых СНГ.

«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ-10

Это эффективная площадка для диалога и расширения международных научных исследований. По итогам работы форума планируется принять итоговую декларацию.

# Белорусская наука # общество # Владимир Гусаков # Леонид Анфимов # Фотофакт

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