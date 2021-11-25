Как работают волонтёры и какой средний чек у местной автолавки за сутки? 18-й день пребывания беженцев на границе
Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное для людей, которые оказались в трудной ситуации.
Наша съемочная группа продолжает работать на границе. И последние новости узнаем у Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
Логистический центр «Брузги» и расположенный здесь лагерь беженцев подвергся определенной фейк-атаке. Несколько часов назад в деструктивных Telegram-каналах появилась информация, что, видите ли, в лагере беженцев выдают испорченные консервы. Как обстоит ситуация на самом деле? Несколько часов назад группа людей вышла, и представителям органов власти показали банку тушенки, которая внутри покрыта плесенью. Эта информация была оперативно доведена до руководства области и лично губернатору Владимиру Каранику. Он выехал в логистический центр «Брузги» и прокомментировал ситуацию.
Караник о случае с просроченной тушенкой: «Вероятнее всего, была в процессе хранения вскрыта целостность этой банки» – подробности здесь.
Константин Герцев:
Действительно, санитарному состоянию лагеря и пребывающим здесь беженцам уделяется особое внимание. Продолжает работу военно-полевая баня. Женщины и дети уже заканчивают принимать душ, готовятся мужчины. В лагере постоянно дежурят две кареты скорой медицинской помощи. Ежечасно каждая принимает 10-12 беженцев. Жалобы остаются примерно того же оттенка. Это симптомы простудных заболеваний, жалобы на пищеварение. Всем уделяется достойное внимание и оказывается первая медицинская помощь. Вопрос здравоохранения находится здесь под особым контролем.
У двух детей проявления гастроэнтерита. Чем болеют беженцы в ТЛЦ на границе? Читайте здесь.
Константин Герцев:
Волонтерские организации продолжают свою работу в лагере. Практически ежечасно прибывает очередная партия гуманитарного груза. Только Белорусское общество Красного Креста с начала работы этого лагеря поставило сюда в районе 70 тонн продовольствия. Также для нужд беженцев работают автолавки. 25 ноября их две. Мы пообщались с продавцами, и нам рассказали, что ежедневный чек одной автолавки – в районе 2 000-2 500 белорусских рублей. Волонтеры продолжают оказывать помощь. Сейчас время ближе к ужину, ведутся приготовления. Комментарий о работе Красного Креста.
Наталия Толкачева, председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Каждый знает свою роль. Кто-то приезжает на границу и помогает обеспечивать горячее питание. Кто-то работает на складе с приемом и распределением грузов, возможно, с формированием продуктовых наборов, нам все еще приходится это делать. Также наши сотрудники, волонтеры работают с определением потребностей конкретных людей, чтобы точечно пытаться их выполнять, потому что кому-то все еще нужны одеяла, одежда. Мы работаем отдельно с женщинами, проводили анкетирование с целью выявления именно их потребностей.