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Изымают и пересаживают органы. Есть ли рынок чёрной трансплантологии на постсоветским пространстве?

18 октября 2023 19:29
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Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз – лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если брать мировое сообщество в целом, рынок черной трансплантологии существует? Только 10 % процентов от нуждающихся получают эту помощь, вы представьте, какая конкуренция. Сколько стран неблагополучных в мире, где плохое социальное положение, войны, наркотрафики. Можно говорить о том, что это глобальная проблема?

Изымают и пересаживают органы. Есть ли рынок чёрной трансплантологии на постсоветским пространстве?-1

Леонид Кирковский, заведующий отделением портальной гипертензии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Я бы сказал, что в тех странах, которые нас окружают, такой проблемы стопроцентно нет. В Европе, России и постсоветских странах точно нет. Я не могу говорить, что происходит в Африке, Латинской Америке. Ведь проблема трафика органов разная, она изучается в том числе. Есть трафик, что изымают органы и пересаживают, сам орган везут к реципиенту. Есть, что реципиента везут к донору. Есть проблема родственных изъятий, так сказать, органов.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Близких родственников?

Леонид Кирковский:
Бывает, что эти родственники близкие. То есть у нас в стране, например, при изъятии органов при родственном заборе проверяются все родственные связи, дается заключение.

Сергей Парчевский:
С почкой же это может быть вполне. Человек может прекрасно остаться жить с одной почкой, а свою одну родному человеку отдать?

Леонид Кирковский:
Да, это в основном с почкой и происходит. Но для почки нужно типирование, чтобы они совпали. Там недостаточно только совпадения по группе крови, эта почка никогда не приживется.

Кто может стать донором почки для ребенка? Рассказал врач – подробнее здесь.

# Операции по трансплантологии # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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