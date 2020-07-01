«Война смыслов и образов. Потому что через соцсети, через тот же Инстаграм – они что формируют? Они формируют картинку»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сейчас много внимания уделяется соцсетям. Но если вспомнить фактически те революции, начиная с буржуазных в Великобритании, Нидерландах и Франции, там предшественником любой революции, массовых движений были агитаторы. Правильно? То есть те, которые формировали мнение, изменяли сознание. Потом появились газеты, радио. И эти технологии воздействия на сознание активно развивались.

Сейчас мы имеем вид социальных сетей, но мы видим, что даже социальные сети, Фейсбук, ВКонтакте и иже с ними – они уходят. На первое место приходят IP-мессенджеры и паблики так называемые. Это совершенно уже новая форма, которая появилась и активизировалась за последние 2-3 года. И сейчас, понятно, что те, кто управляет пабликами, они основное внимание уделяют наиболее подвижной и активной группе граждан. Это от 25 до 43 лет. Вот эта категория граждан очень подвижна, в первую очередь, в восприятии информации и формировании у себя образов.

Потому что то, что мы сейчас имеем – это война фактически смыслов и образов. Потому что через соцсети, через такие приложения, как тот же Инстаграм – они что формируют? Они формируют картинку. И эта картинка, если раньше это были слоганы и лозунги (помните, раньше это были «Свобода, равенство и братство», потом «Вся власть Советам» – это лозунги, которые очень легко воспринимаются), сейчас эти лозунги перешли в картинки, либо в видеоряд очень короткий, либо в картинки, образы, которые легко воспринимаются. И в то же время посмотрите, на что они бьют: они бьют на самые первичные человеческие инстинкты – чувство свободы либо чувство агрессии. И с помощью таких методик она формируется. Но тут вопрос в таком, что если мы будем стараться противостоять в такой же форме – это надо отдельные институты, это отдельные формы борьбы. Их надо развивать, но сиюминутно их сделать нельзя.