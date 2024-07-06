Военный эксперт: если Украина предпримет какие-то провокации, мы должны быть готовы

Запад заинтересован в расширении зоны конфликта за счет белорусской территории. Такое мнение высказывают военные эксперты, это подтверждает в том числе анализ и наблюдения наших Вооруженных Сил за ситуацией на белорусско-украинской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее информацией из первых рук поделился Александр Лукашенко, принимая участие в торжественном собрании ко Дню Независимости. Глава государства прокомментировал большое количество украинских беспилотников, которые пересекают государственный рубеж, а также провокации иного рода. Однако мы придерживаемся миролюбивой политики: Беларусь ни в какие боевые действия ввязываться не собирается и каких-либо столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Лукашенко: мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся – знаем, к чему это приведет. Подробности.

В последнее время напряженность на украинском участке границы растет. Это связано с выборами в Америке, которые пройдут в ноябре. К этому времени руководство США хочет достигнуть главной цели украинского конфликта – ослабления экономики Евросоюза. Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, реализуют цель успешно. К началу 2024-го общеевропейская помощь обогнала американскую: только на уровне ЕС Украине выделили 85 миллиардов евро. Тем не менее США ищут новый импульс для разорения Евросоюза: вовлечение в конфликт Беларуси для них – наилучший вариант.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Все действия, которые проводятся на границе с нашей стороны, связаны с той синхронностью, которая обеспечивает готовность действовать в любом ракурсе поведения нашей противоположной стороны. Если Украина предпримет какие-то провокационные действия, мы должны быть готовы к этим моментам и должны действовать адекватно в соответствии с ситуацией.