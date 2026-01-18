Как белорусы разработали электровелогибрид? Директор завода рассказал об «интересном проекте»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:

Очень хорошо, мы на сегодня придумали и разработали, уже произвели партию электровелогибридов, он на мотоциклетных колесах…

Помните, у вас «Рига» была и у меня? Сейчас надо права, возрастные ограничения.

А мы сделали велосипед. Он похож на мотоцикл. У него вместо бака – аккумуляторная батарея. Он выглядит как мотоцикл, но на педалях – это электровелогибрид. То есть можно крутить педали и можно ехать на электромоторе. Интересный получился у нас проект.

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