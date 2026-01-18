Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда сделали глубокую локализацию своего продукта, в любом случае, надо диверсифицировать рынки сбыта в связи с санкциями.
Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Обязательно, да. Мы над этим работаем.
Александр Осенко:
Куда продаете, если это не военная тайна?
Сергей Манько:
Это не военная тайна. В приоритете Российская Федерация. Это Африка, Монголия, Куба. Сегодня мы туда поставили опытные партии. Ждем обратной связи. И если все будет хорошо, успешно будем туда поставлять свою продукцию.
Четкий подход к каждому процессу – Сергей Манько о впечатлениях от ВНС.