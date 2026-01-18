Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда сделали глубокую локализацию своего продукта, в любом случае, надо диверсифицировать рынки сбыта в связи с санкциями.