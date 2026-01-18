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Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода»

18 января 2026 07:23
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда сделали глубокую локализацию своего продукта, в любом случае, надо диверсифицировать рынки сбыта в связи с санкциями. 

Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода»-2

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»: 
Обязательно, да. Мы над этим работаем.

Александр Осенко:
Куда продаете, если это не военная тайна?

Сергей Манько:
Это не военная тайна. В приоритете Российская Федерация. Это Африка, Монголия, Куба. Сегодня мы туда поставили опытные партии. Ждем обратной связи. И если все будет хорошо, успешно будем туда поставлять свою продукцию.

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# Санкции # Предприятия Беларуси # Экспорт # Интервью # Сергей Манько # Александр Осенко

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