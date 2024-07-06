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Флаг Беларуси подняли перед штаб-квартирой ШОС

06 июля 2024 13:35
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Флаг Беларуси теперь гордо реет перед штаб-квартирой Шанхайской организации сотрудничества. Торжественная церемония поднятия государственного символа нашей страны состоялась 6 июля в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флаг Беларуси подняли перед штаб-квартирой ШОС-1

Участие в ней приняли генеральный секретарь Организации и глава белорусского внешнеполитического ведомства. ШОС стала уникальным многосторонним механизмом, влиятельным игроком в системе международных отношений, и сегодня здесь бьется сердце Евразии, отметил Максим Рыженков.

Почему Запад озабочен расширением шанхайской семьи, читайте здесь.

В преддверии торжественной церемонии генсек объединения Чжан Мин и глава МИД обсудили вопросы начала работы Беларуси в качестве полноправного члена организации, обозначены и приоритеты нашей страны. Это сферы подлинной неделимой безопасности, новой экономики, а также уникальные возможности взаимообогащения культур и сближения народов.

# Международное сотрудничество # общество

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