Как привычки из детства влияют на речь и прикус? Узнали у миофункционального терапевта

Алина Трус, корреспондент:

Работа с дефектами речи и правильным прикусом требует огромных усилий. Иногда логопеду сложно исправить нарушение. Тогда за помощью обращаются к миофункциональному терапевту и ортодонту. Они устраняют патологии речи и нередко лечение имеет феноменальный результат.

Нарушения функций дыхания, жевания и глотания прямым образом влияют на речь человека. Из-за неправильной работы артикуляционного аппарата страдает и прикус, а причины проблем кроются в привычках с раннего возраста.

Ирина Стрельцова, специалист по миофункциональной коррекции:

Ротовое дыхание, длительное сосание пустышки, сосание пальца, щек, губ, неполноценное жевание, отказ от еды, твердой пищи, то есть ребенок не жует твердую еду. У нас в норме язык должен быть в состоянии покоя расположен на твердом небе, то есть всем своим основанием прилегать к твердому небу, плотненько так прижимаясь, но кончик при этом не упирается в верхние зубы.

Правильное положение языка способствует гармоничному развитию лица, тем самым придавая ему визуальную привлекательность. Подчеркиваются скулы, подбородок сразу выглядит эстетичнее, а дыхание облегчается. Удивительно, но вместе с этим выравнивается и осанка. Неправильное положение языка вычислить тоже несложно. Все выдает лицо.