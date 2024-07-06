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Как привычки из детства влияют на речь и прикус? Узнали у миофункционального терапевта

06 июля 2024 12:52
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Алина Трус, корреспондент:
Работа с дефектами речи и правильным прикусом требует огромных усилий. Иногда логопеду сложно исправить нарушение. Тогда за помощью обращаются к миофункциональному терапевту и ортодонту. Они устраняют патологии речи и нередко лечение имеет феноменальный результат.

Как привычки из детства влияют на речь и прикус? Узнали у миофункционального терапевта-2

Нарушения функций дыхания, жевания и глотания прямым образом влияют на речь человека. Из-за неправильной работы артикуляционного аппарата страдает и прикус, а причины проблем кроются в привычках с раннего возраста.

Как привычки из детства влияют на речь и прикус? Узнали у миофункционального терапевта-5

Ирина Стрельцова, специалист по миофункциональной коррекции:
Ротовое дыхание, длительное сосание пустышки, сосание пальца, щек, губ, неполноценное жевание, отказ от еды, твердой пищи, то есть ребенок не жует твердую еду. У нас в норме язык должен быть в состоянии покоя расположен на твердом небе, то есть всем своим основанием прилегать к твердому небу, плотненько так прижимаясь, но кончик при этом не упирается в верхние зубы.

Как привычки из детства влияют на речь и прикус? Узнали у миофункционального терапевта-8

Правильное положение языка способствует гармоничному развитию лица, тем самым придавая ему визуальную привлекательность. Подчеркиваются скулы, подбородок сразу выглядит эстетичнее, а дыхание облегчается. Удивительно, но вместе с этим выравнивается и осанка. Неправильное положение языка вычислить тоже несложно. Все выдает лицо.

Как привычки из детства влияют на речь и прикус? Узнали у миофункционального терапевта-11

Важно заботиться о своем здоровье и прививать полезные привычки. Начинать, например, с правильного дыхания. Ведь маленькие действия каждый день могут значительно улучшить не только внешнее, но и внутреннее состояние.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Алина Трус # Ирина Стрельцова

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