Прямой эфир

Чёткий подход к каждому процессу – Сергей Манько о впечатлениях от ВНС

18 января 2026 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Хотел спросить про ВНС. Что вы для себя вынесли?

Чёткий подход к каждому процессу – Сергей Манько о впечатлениях от ВНС-2

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»: 
Это трепетное отношение ко всем процессам. Президент затронул все сферы деятельности страны. Это образование, медицина, промышленность, легкая промышленность. Все сферы. И в каждой сфере были найдены недоработки. 

Александр Осенко:
А для себя что вы еще подчеркнули?

Сергей Манько:
Мы на Дне информирования обязательно будем разбирать ВНС. Это четкий подход к каждому процессу.

Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода».

# Всебелорусское народное собрание # Государственная политика # Интервью # Сергей Манько # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Вкусные рекорды и парад-карнавал – как в Бресте прошёл юбилейный фестиваль «Берестейские сани»
17 января 2026 18:05

Вкусные рекорды и парад-карнавал – как в Бресте прошёл юбилейный фестиваль «Берестейские сани»

На выставке «Моя Беларусь» представлены передовые разработки микробиологов
17 января 2026 17:40

На выставке «Моя Беларусь» представлены передовые разработки микробиологов

Азарёнок: Запад окончательно похоронил схему прихода к власти зарубежных прохиндеев
17 января 2026 17:38

Азарёнок: Запад окончательно похоронил схему прихода к власти зарубежных прохиндеев