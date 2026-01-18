Чёткий подход к каждому процессу – Сергей Манько о впечатлениях от ВНС

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Хотел спросить про ВНС. Что вы для себя вынесли?
Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Это трепетное отношение ко всем процессам. Президент затронул все сферы деятельности страны. Это образование, медицина, промышленность, легкая промышленность. Все сферы. И в каждой сфере были найдены недоработки.
Александр Осенко:
А для себя что вы еще подчеркнули?
Сергей Манько:
Мы на Дне информирования обязательно будем разбирать ВНС. Это четкий подход к каждому процессу.
Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода».