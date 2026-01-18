Локализация, рост зарплаты, чистая прибыль – Манько о планах развития «МотоВело»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие планы у «МотоВелоЗавода»?
Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Планы – это увеличение объемов производства.
Александр Осенко:
Алюминиевые рамы – это мы уже слышали.
Сергей Манько:
Это все касается локализации. Локализация, увеличение объемов производства, новые рынки сбыта, рост заработной платы. И это чистая прибыль, самая главное в экономике.
Куда поставляют продукцию во время действия санкций? Ответил директор «МотоВелоЗавода».