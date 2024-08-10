Хренин рассказал подробности о нарушении Украиной госграницы Беларуси

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В 18:10 дежурными силами радиотехнической бригады со стороны Украины был вскрыт полет группы целей к Государственной границе Республики Беларусь. В 18:13 дежурные силы по ПВО были приведены в готовность № 1 для действий по группе целей в случае нарушения Государственной границы. В 18:29 подняты дежурные экипажи Су-30СМ и Ми-24, находящиеся на боевом дежурстве. В 18:58 средствами одного из зенитных ракетных полков из состава дежурных сил обнаружены воздушные цели, которые взяты на сопровождение и идентифицированы как беспилотные летательные аппараты. В 19:04 цели уничтожены. Летательные аппараты, находящиеся вне воздушного пространства Республики Беларусь, переданы на сопровождение силам и средствам ПВО Российской Федерации и также уничтожены. Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь. Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на подобные провокации. Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и авиации. Мы внимательно следим за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения.