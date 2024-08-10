Лукашенко: агрохолдинг «Купаловское» переходит в Управделами Президента

Новости Беларуси. Состояние дел в агропромышленном комплексе на личном контроле главы государства. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Могилевской области продолжается. Утром 10 августа Президент прибыл в агрогородок Городец, чтобы обсудить работу холдинга «Купаловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко публично призывает каждого белоруса с особым упорством трудиться на рабочих местах. Это должен понимать как любой руководитель, так и простой рабочий. Сегодня эту тему разбирали на примере АПК. В частности, говорили о создании крупного агрокомбината в Шкловском районе. Для этого необходимо объединить несколько сельхозпредприятий – «Купаловское», «Александрийское», «АСБ-Агро Городец» и Шкловский маслодельный завод – в одну интеграционную структуру. Одна из важнейших задач, поставленных Президентом, – организация в агрохолдинге полного цикла производства: от возделывания сельхозкультур, кормовой базы, выращивания скота до переработки и реализации готовой продукции.

– Мы прекрасно понимаем: для того, чтобы деньги были у крестьян, надо произвести продукцию, ее переработать и продать в рознице. Тогда живые деньги будут у вас на руках. «Александрийское» отчасти умеет это делать, потому что так-сяк с этим магазинчиком и прочее, но вы уже столкнулись с торговлей. Может быть, у вас еще какие-то есть точки.

– 21 магазин у нас.

– Ты считаешь, что торговля – это благо для производителя?

– Это продвижение нашей продукции. Мы знаем обратную связь – от потребителя.

– И в денежном выражении, можно заработать деньги. Примером тому у нас являются частные объединения. Типа «Серволюкс», «Савушкин продукт» и так далее. Это гигантские объединения. Они работают от производства до торговли. Поэтому пример есть хороший, земли хорошие, люди здесь еще не разучились работать, если начальники нормальные. И здесь можно иметь хорошие результаты. Как это сделать? Вы мне доложите, как эти три года, или сколько уже, после так называемого создания «Купаловского», о чем я объявил в «Кирова» («Славени» сейчас), было об этом заявлено. Специализация этих хозяйств определена. Возможно, нужно какие-то корректировки. Но хотелось бы услышать и от руководителя этого холдинга, и от руководителей этих предприятий, которые в холдинг входят. А каково будущее, как вы построите производственную структуру, как вы переработку в будущем построите? Видите ли вы это? И так далее. Что сейчас происходит на этих землях и в этих пяти хозяйствах? Соответствующую помощь, поддержу мы оказали предприятиям. Я не знаю, надо ли вам еще строить какие-то комплексы, особенно молочно-товарные. Мы в Ордати что-то строили. И здесь, в Городище. Здесь и были кое-какие животноводческие помещения, комплекс, по-моему, строили. В Окуневке, в бывшем «Юбилейное», даже два. На базе «Кирова», «Фрунзе» бывших, там неплохие были помещения. Но тогда был построен комплекс крупный в Любиничах.