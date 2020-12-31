Военные поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра

Евгений Авраменок, заместитель командира радиотехнической бригады по идеологической работе:

Для нас это очень важно в плане того, что хоть чуточку, хоть капельку оказать какую-то помощь, дать частичку своей доброты, поделиться ей с детьми. И, конечно же, от детей мы получаем тоже довольно сильную энергетику, которая позволяет нам с оптимизмом смотреть на наше будущее, и в том числе выполнять поставленные задачи.