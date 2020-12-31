Военные поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра

Новости Беларуси. В эти предновогодние дни представители силового блока страны с удовольствием дарят праздничное настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти предновогодние дни представители силового блока страны с удовольствием дарят праздничное настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военнослужащие управления 49-й радиотехнической бригады поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра. Помимо разнообразных подарков, военные устроили для детей театрализованное представление.
Евгений Авраменок, заместитель командира радиотехнической бригады по идеологической работе:
Для нас это очень важно в плане того, что хоть чуточку, хоть капельку оказать какую-то помощь, дать частичку своей доброты, поделиться ей с детьми. И, конечно же, от детей мы получаем тоже довольно сильную энергетику, которая позволяет нам с оптимизмом смотреть на наше будущее, и в том числе выполнять поставленные задачи.
Татьяна Говор, директор Смолевичского социально-педагогического центра:
Каждый Новый год нас приезжают поздравлять Дед Мороз и Снегурочка из воинской части. Привозят детям сладости, подарки, за что им огромное спасибо.
Музыкальные и развлекательные конкурсы для юных воспитанников социально-педагогического центра провели Дед Мороз и Снегурочка. А в ответ получили благодарные улыбки ребят.
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