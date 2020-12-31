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Военные поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра

31 декабря 2020 07:07
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Новости Беларуси. В эти предновогодние дни представители силового блока страны с удовольствием дарят праздничное настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра-1

Военнослужащие управления 49-й радиотехнической бригады поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра. Помимо разнообразных подарков, военные устроили для детей театрализованное представление.

Военные поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра-4

Евгений Авраменок, заместитель командира радиотехнической бригады по идеологической работе:
Для нас это очень важно в плане того, что хоть чуточку, хоть капельку оказать какую-то помощь, дать частичку своей доброты, поделиться ей с детьми. И, конечно же, от детей мы получаем тоже довольно сильную энергетику, которая позволяет нам с оптимизмом смотреть на наше будущее, и в том числе выполнять поставленные задачи.

Военные поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра-7

Татьяна Говор, директор Смолевичского социально-педагогического центра:
Каждый Новый год нас приезжают поздравлять Дед Мороз и Снегурочка из воинской части. Привозят детям сладости, подарки, за что им огромное спасибо.

Военные поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра-10

Музыкальные и развлекательные конкурсы для юных воспитанников социально-педагогического центра провели Дед Мороз и Снегурочка. А в ответ получили благодарные улыбки ребят.

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# Новый год # общество # Евгений Авраменок # Татьяна Говор # Фотофакт

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