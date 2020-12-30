«Как в городе, так и здесь будет». В Оршанском районе молодым специалистам вручили ключи от новых домов

Новости Беларуси. В Оршанском районе новогодние подарки 30 декабря принимали не только дети, но и взрослые. В городском поселке Болбасово открыли стадион после реконструкции, а в агрогородке Борздовка вручили ключи от новых домов молодым специалистам местного сельхозпредприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О взрослых новогодних радостях расскажет Виктор Пралич.

Стадион в городском поселке Болбасово построили 23 года назад. Возраст по спортивным меркам перспективный. Но только зданию пришлось «выйти из игры»: спорткомплекс не отвечал даже самым простым требованиям.

В 2018-м поселок посещал Президент. Тогда было решено провести модернизацию объекта.

Геннадий Скорятин, тренер-преподаватель:

Разница очень большая: стадион, который был, и который сделали. Это великолепное здание. Очень приятно! Сейчас и тепло, раньше печками топили, экономили. У меня слов нет. Спасибо, конечно, нашему Президенту. Молодцы, постарались, сделали для людей.

Заменили здесь не только старое оборудование. После модернизации стадион стал многофункциональным спортивным комплексом. Появилась воркаут-площадка и коробка-трансформер: зимой она будет служить хоккеистам, а летом – любителям футбола.

Благодаря пункту проката занятие по силам себе найдут и начинающие лыжники, и те, кто хочет поскользить по льду на коньках. Вход здесь открыт для всех, было бы желание. Цена вопроса символическая.

Илья Сильченко, житель поселка Болбасово:

Конечно, ждали. Здесь построили новую коробку, очень хорошие турники и тренажеры новые сюда привезли. И лыжи. Все новое. Сейчас гораздо больше будем ходить, будет интересно узнать, что там новое появилось.

А вот Олег и Мария Ачковских в ближайшие недели свободное время полностью посвятят переезду. Молодая семья получила ключи от нового дома в агрогородке Борздовка.

Пока живут у родителей, но старый Новый год точно встретят здесь. Новостройки готовы к проживанию, осталось завезти только мебель.

Олег Ачковский, житель агрогородка Борздовка:

Все условия – газ, вода. Как в городе, так и здесь будет. Ремонт полностью сделан. Впечатления такие приятные. Ничего практически делать не надо, заходи и живи.

Глава семьи трудится в местной сельхозорганизации механизатором. Мария – лаборантом, но сейчас в декретном отпуске с дочкой. Кстати, детский сад здесь даже не в шаговой доступности – через забор.