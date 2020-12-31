С какого блюда лучше начинать новогоднее застолье и чем можно заменить майонез?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-терапевт Татьяна Костян.

Впереди Новый год и, конечно же, застолье. Многие худеют специально к Новому году для того, чтобы потом сесть и как следует заправиться. Скажите, какие есть общие советы к новогоднему застолью? Татьяна Костян, врач-терапевт:

Не нужно резко садиться на диету, потому что предстоит еще вечером нагрузка на организм. Лучше начинать с салата из свежих овощей. Он наполнит желудок клетчаткой, даст чувство насыщения, и человек меньше съест. Также необходимо есть медленно. Есть какие-то рекомендации, что с чем сочетать правильно, чтобы чувствовать себя немного легче на следующий день?

Татьяна Костян:

Чтобы встретить утро безболезненно, необходимо в течение вечера, ночи делать перерывы между едой, прогуляться, пройтись, может быть, устроить какие-то конкурсы, чтобы больше двигаться. Во время приема пищи лучше, конечно, налегать на зелень, травы, что очень сложно. Но если пища жирная, то лучше это будет рыба жирных сортов либо белое мясо. А как же вот эта история, что нужно жирненького съесть, чтобы быстро не запьянеть? Татьяна Костян:

Наоборот, нужно воздерживаться от грибов, острот и именно жирной пищи. Всегда нужно помнить о сочетании алкоголя с лекарственными препаратами, которые могут как уменьшить их активность, так и усилить.

От каких продуктов стоит отказаться, чтобы не чувствовать себя уж очень неприятно на следующее утро? Татьяна Костян:

Майонез лучше заменить соусом. Например, это может быть оливковый соус, можно сделать какие-то домашние, не такие тяжелые соусы. Если это салаты, заправлять непосредственно перед подачей. Есть какие-то рекомендации по времени приема пищи? Может быть, не стоит в 12 часов наедаться, а начать застолье в 8 вечера? То есть сначала проводить Новый год по бакинскому времени, а потом каждый часовой пояс.