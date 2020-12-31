Прямой эфир

С какого блюда лучше начинать новогоднее застолье и чем можно заменить майонез?

31 декабря 2020 06:25
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-терапевт Татьяна Костян.

С какого блюда лучше начинать новогоднее застолье и чем можно заменить майонез?-1

Впереди Новый год и, конечно же, застолье. Многие худеют специально к Новому году для того, чтобы потом сесть и как следует заправиться. Скажите, какие есть общие советы к новогоднему застолью?

Татьяна Костян, врач-терапевт:
Не нужно резко садиться на диету, потому что предстоит еще вечером нагрузка на организм. Лучше начинать с салата из свежих овощей. Он наполнит желудок клетчаткой, даст чувство насыщения, и человек меньше съест. Также необходимо есть медленно.

Есть какие-то рекомендации, что с чем сочетать правильно, чтобы чувствовать себя немного легче на следующий день?

С какого блюда лучше начинать новогоднее застолье и чем можно заменить майонез?-4

Татьяна Костян:
Чтобы встретить утро безболезненно, необходимо в течение вечера, ночи делать перерывы между едой, прогуляться, пройтись, может быть, устроить какие-то конкурсы, чтобы больше двигаться.

Во время приема пищи лучше, конечно, налегать на зелень, травы, что очень сложно. Но если пища жирная, то лучше это будет рыба жирных сортов либо белое мясо.

А как же вот эта история, что нужно жирненького съесть, чтобы быстро не запьянеть?

Татьяна Костян:
Наоборот, нужно воздерживаться от грибов, острот и именно жирной пищи. Всегда нужно помнить о сочетании алкоголя с лекарственными препаратами, которые могут как уменьшить их активность, так и усилить.

С какого блюда лучше начинать новогоднее застолье и чем можно заменить майонез?-7

От каких продуктов стоит отказаться, чтобы не чувствовать себя уж очень неприятно на следующее утро?

Татьяна Костян:
Майонез лучше заменить соусом. Например, это может быть оливковый соус, можно сделать какие-то домашние, не такие тяжелые соусы. Если это салаты, заправлять непосредственно перед подачей.

Есть какие-то рекомендации по времени приема пищи? Может быть, не стоит в 12 часов наедаться, а начать застолье в 8 вечера? То есть сначала проводить Новый год по бакинскому времени, а потом каждый часовой пояс.

С какого блюда лучше начинать новогоднее застолье и чем можно заменить майонез?-10

Татьяна Костян:
Можно сделать это размеренно, как обычный ужин, чтобы была не такая нагрузка именно на ночь. А вечером налегать на зелень, чтобы желудку было легче переваривать и для него не было бы такого стресса.   

# Новый год # общество # Татьяна Костян # Фотофакт

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