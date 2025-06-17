В МИД сообщили об эвакуации 23 белорусов из Ирана

Помощь соотечественникам. Министерство иностранных дел Беларуси сообщает об эвакуации 23 белорусов из Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две группы наших сограждан благополучно выехали из исламской республики. Вместе с ними Иран покинули три гражданина России.

Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда людей. Наше посольство в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с теми, кто остается в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.