В МИД сообщили об эвакуации 23 белорусов из Ирана
Помощь соотечественникам. Министерство иностранных дел Беларуси сообщает об эвакуации 23 белорусов из Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две группы наших сограждан благополучно выехали из исламской республики. Вместе с ними Иран покинули три гражданина России.
Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда людей. Наше посольство в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с теми, кто остается в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.
Также МИД настоятельно рекомендует гражданам, находящимся в Израиле и Иране, следовать указаниям местных властей, касающимся обеспечения личной безопасности и поддерживать связь с нашими дипломатическими представительствами. Информация о дальнейших действиях будет предоставляться по мере развития ситуации.