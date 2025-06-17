Рафал Тшасковский продолжает оспаривать результаты президентских выборов в Польше

В Польше вновь разгорается политический скандал. Проигравший кандидат в президенты Рафал Тшасковский оспаривает результаты выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его штаб подал официальный протест, требуя пересчета голосов, особенно в тех округах, где, по данным СМИ, были зафиксированы «статистические аномалии». Верховный суд уже распорядился пересчитать голоса на 13 участках, где были обнаружены признаки нарушений. Цель – выяснить, являются отклонения результатом случайных ошибок или умышленных действий.

Напомним, на президентских выборах в начале июня Тшасковский, выдвинутый от правящей партии, уступил кандидату от правоконсервативной оппозиции – Каролю Навроцкому с минимальным отрывом в 2 %.